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近30家法說會登場 台股下週聚焦5G及訂單效應

最新更新：2019/11/02 19:12

（中央社記者張建中台北2日電）台股本週延續盤堅走勢，週線連三紅，隨著法人說明會旺季來臨，下週統計有近30家企業密集召開法說會，是否掀起一波法說會行情，推升台股進一步走高值得觀察。

不畏美股走跌影響，台股1日在鴻海等權值股股價走揚帶動下，加權指數收在11399.53點，上漲40.82點，；本週指數累計上漲103.41點，漲幅約0.92%。

繼中華電信於10月30日率先召開法說會後，電信業者遠傳與台灣大法說會將於本週陸續登場。隨著5G熱度升溫，市場認為，法說會仍將聚焦5G頻譜競標與2020年資本支出等議題。

此外，中國大陸觸控面板廠歐菲光傳出面臨財務壓力，市場看好台廠可望受惠，觸控面辦廠宸鴻TPK-KY即將7日舉行線上法說會，蘋果（Apple）轉單效應料將成為法人追蹤焦點。

IC設計廠聯詠與原相第3季營收同創歷史新高紀錄，其中，聯詠的面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）與有機發光二極體（OLED）驅動IC進展將是市場關注的議題。

任天堂（Nintendo）的Switch遊戲機熱賣，對原相第4季業績貢獻情況備受關注；此外，原相無線藍牙耳機新客戶出貨情況，也是法人關心的重點。（編輯：張良知）1081102

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