電子支付占比明年拚52% 顧立雄：有難度會努力

（中央社記者劉姵呈台北4日電）電子化支付比率截至今年上半年約41.3%，針對2020年目標要達52%，金管會主委顧立雄今天表示，有一定的難度，不過會努力；另外，電支電票合併會考慮明年立法院新會期再送件。

民進黨立委陳賴素美表示，金融監督管理委員會2015年時喊出電子化支付（非現金支付）占民間消費比重，在2020年要達到52%，不過，截至今年上半年為止，電子支付交易筆數達23.71億筆、金額達新台幣1.99兆元，電子支付化比率僅41.3%。顧立雄表示，現在電子支付比重只有41%，明年要到52%確實有一定的難度，不過會努力。

陳賴素美表示，日本政府電子支付比率比台灣更低迷，不過，因日本推出從今年10月到明年6月採用電支的補貼政策，有台灣民營銀行主管建議，要借鏡日本方式，提出誘因刺激電支使用；顧立雄則表示，這是財政部主政事項，不過，會多方討論。

針對金管會推動電票與電支條例將2合1，目前的送件進度，顧立雄說，預計11月會送行政院，但考慮到若是現在將草案送到行政院，立院本屆會期將提早結束，時間上會來不及，加上考量屆期不連續，所以會考慮明年新會期再送件。

另外，電支、電票若整併，是否將造成大型業者壟斷市場，顧立雄強調，電支只是支付的其中一塊，還有現金、信用卡，應不會形成壟斷。

顧立雄表示，現在電子帳戶發行實體電票、電票也在發展電支，若是採分業監理不符合發展趨勢，且整合後，會讓監管合而為一，風險不會比現在分開更高。

為達到支付工具虛實整合，金管會今年7月推動電支、電票合併，已預告修正「電子支付機構管理條例」，除整合2大業者業務外，並新增小額匯兌等4項全新業務。（編輯：趙蔚蘭）1081104