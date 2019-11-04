中華獨立董事協會：無雙包問題 歡迎共襄盛舉

（中央社記者潘智義台北4日電）針對媒體報導，獨立董事協會鬧雙包，中華獨立董事協會今天表示，沒有雙包的問題，因屬非營利組織，對於公司治理有興趣的獨立董事成立協會共襄盛舉，並不排斥。

媒體報導，獨立董事協會鬧雙包，今年初甫成立的「中華獨立董事協會」，即將面臨本週召開籌設大會的「台北獨立董事協會」挑戰。台北獨立董事協會的籌備過程並不平靜，近期包括主管協會設立的台北市社會局及金管會等單位都收到一份申訴書，指稱獨立董事的目的事業主管機關在金管會，協會卻迴避審查跑到台北市申請成立。

針對中華獨立董事協會與台北獨立董事協會鬧雙包，國民黨立委曾銘宗今天詢問金管會立場，金管會主委顧立雄表示，因協會申請對象不是金管會，也不是此案的主管機關，所以並不清楚。

證期局主管表示，金管會只針對獨立董事的資格、獨立性做審查，獨立董事協會屬於社團法人，是內政部主管業務，金管會不會規範獨立董事是否應加入獨立董事協會或加入幾個協會。

中華獨立董事協會指出，雖然與台北獨立董事協會申請籌設的政府機關不同，但獨立董事的法律依據為證券交易法，目的事業主管機關為中央金管會，並不是地方主管機關，中華獨立董事協會是向內政部申請成立，並完成法院法人登記。

中華獨立董事協會表示，去年即申請籌設，今年1月8日正式成立，由遠東商銀獨董張秀蓮、花旗銀行獨董沈中華、炎洲獨董王健全、中華經濟研究院長陳思寬、華興電子獨董劉容生及華南商銀獨董駱秉寬等多位知名資深、專業的獨立董事和企業負責人。當時並沒有聽聞有台北獨立董事協會，並不了解台北獨立董事協會的籌設進度。

中華獨立董事協會指出，對台北獨立董事協會是否為「香港轄下分會」並不知情，但中華獨立董事協會理事長駱秉寬，曾擔任香港獨董協會的副會長一年，當時香港獨立非執行董事協會(HKiNEDA)曾要求中華獨董協會1/3理監事由香港的理監事擔任。

不過，由於陸委會和內政部明確表示，根據兩岸人民關係條例規定，禁止香港人擔任台灣協會的理監事；而中華獨立董事協會大多數理監事多認為，台灣協會應有自主性，因此中華獨董協會理監事並無香港獨董協會理監事擔任的情形。（編輯：張良知）1081104