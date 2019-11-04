外資買超146.88億 連12天加碼台積電

（中央社記者潘羿菁台北4日電）受惠蘋概股帶頭上漲，台股今天大漲157.32點，收在11556.85點，外資買超鴻海張數破4萬張，台積電則是買超將近8000張，成為推升大盤上漲主力。

台股今天漲157.32點，收在11556.85點，成交值新台幣1566.04億元。三大法人全數買超，合計買超190.11億元。自營商買超35.11億元，投信買超8.12億元，外資及陸資買超146.88億元。

晶圓代工龍頭台積電今天股價一度站上308元新高價位，推升市值拉至7.9兆元，挑戰8兆元大關，尾盤收在307元、漲幅2.68%。若以籌碼面觀察，今天外資買超台積電張數為7992張，已是連續12天加碼，10月以來累計買超張數為14萬3262張，外資持股比例進一步推升至78.58%，刷新高水準。

法人指出，受惠7奈米製程高度成長，這兩年台積電營收成長格局抵定，加上美中貿易戰和緩帶動外資對台積電持續看佳。另外，因應客戶強勁需求，台積電決定擴大7奈米與5奈米製程投資，今年資本支出將達140億至150億美元，將創史上新高紀錄，中長期營運偏正向樂觀。

外資今天也大買鴻海，買超張數高達4萬5291張，雖然相較於1日買超張數4萬7987張略減，不過已是連續2個交易日買超張數4萬張以上的水準。

同為蘋概股的可成，外資買超張數為4641張，為連續2個交易日外資買超格局，隨著iPhone新機銷售暢旺，金屬機殼產業走出景氣谷底，外資加碼趨勢明顯。（編輯：林孟汝）1081104