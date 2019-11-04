更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警
國際

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

美國就業數據強勁樂觀氣氛激勵 亞股收高

最新更新：2019/11/04 19:41

（中央社香港4日綜合外電報導）美國10月就業報告表現優於市場預期，再加上投資人對中國和美國最終將簽署小規模貿易協議一事越來越樂觀，亞洲股市今天收高。

企業財報表現強勁，且美國聯邦準備理事會（Fed）宣布再次降息，激勵華爾街股市1日大漲，創收盤新高。

美國勞工部1日表示，美國10月非農就業人口淨增12萬8000人，超過市場原本預期的8萬人。此外，8月和9月新增非農就業人口也向上修正。

另外，中國國務院副總理劉鶴發表評論，暗示北京當局與華府進行的貿易談判已步入正軌。這也提升了市場樂觀情緒。

劉鶴表示，他1日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。中美雙方都稱本次會談具「建設性」。

亞洲投資人今天受到美股漲勢激勵，香港恆生指數終場上漲1.7%，收27547.30點。上海綜合指數上漲0.6%，收2975.49點。

首爾股市收盤上漲1.4%，雪梨股市收漲0.3%，新加坡股市收漲0.2%。曼谷、台北、孟買和威靈頓股市也全數收紅。東京股市今天因國定假日休市。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1081104

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報