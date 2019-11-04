美國就業數據強勁樂觀氣氛激勵 亞股收高

（中央社香港4日綜合外電報導）美國10月就業報告表現優於市場預期，再加上投資人對中國和美國最終將簽署小規模貿易協議一事越來越樂觀，亞洲股市今天收高。

企業財報表現強勁，且美國聯邦準備理事會（Fed）宣布再次降息，激勵華爾街股市1日大漲，創收盤新高。

美國勞工部1日表示，美國10月非農就業人口淨增12萬8000人，超過市場原本預期的8萬人。此外，8月和9月新增非農就業人口也向上修正。

另外，中國國務院副總理劉鶴發表評論，暗示北京當局與華府進行的貿易談判已步入正軌。這也提升了市場樂觀情緒。

劉鶴表示，他1日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。中美雙方都稱本次會談具「建設性」。

亞洲投資人今天受到美股漲勢激勵，香港恆生指數終場上漲1.7%，收27547.30點。上海綜合指數上漲0.6%，收2975.49點。

首爾股市收盤上漲1.4%，雪梨股市收漲0.3%，新加坡股市收漲0.2%。曼谷、台北、孟買和威靈頓股市也全數收紅。東京股市今天因國定假日休市。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1081104