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美國正式通知聯合國 退出巴黎氣候協定
首頁 / 證券

美股多頭不止 台股力拚11600點

最新更新：2019/11/05 07:53

（中央社記者韓婷婷台北5日電）美中貿易協商傳出好消息，科技、金融及能源類股同步大漲，激勵美股4大指數全刷歷史新高，分析師認為，在美股領頭下，台股將可朝11600點進攻。

美中貿易協商出現進展，美國可望解除美國企業出口華為的禁令；道瓊工業指數上漲114.75點、漲幅0.42%、收在27462.11點，那斯達克指數上漲46.8點、漲幅0.56%、收在8433.2點，標準普爾指數上漲11.36點、漲幅0.37%、收在3078.27點，費城半導體指數上漲36.99點、漲幅2.19%、收在1726.92點。

台股在電子權值股表態下，站上11500點再創新高，分析師表示，外資在現貨市場買超再度超過百億元，自9月初正式轉為買方以來，已經連9週買超台股，約2個月時間買超金額超過2200億元，拉抬台股約1000點。

分析師指出，隨著美股持續創高，台股受惠可期，尤其是蘋果（Apple）股價與台積電ADR股價頻頻刷新新高紀錄，更讓連動性高的蘋果概念股充滿想像空間，在權值股持續拉大指數空間之後，讓有題材及業績展望樂觀的中小型股更具表現空間。

歐股表現則是延續亞股漲勢，英國倫敦FTSE 100指數上漲67.27點、漲幅0.92%、收在7369.69點，德國法蘭克福DAX 30指數上漲175.23點、漲幅1.35%、收在13136.28點，巴黎CAC 40指數上漲62.42點、漲幅1.08%、收在5824.30點。（編輯：趙蔚蘭）1081105

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