餐飲外送平台擴大戰場 跨足生鮮雜貨市場

（中央社記者吳家豪台北7日電）餐飲外送平台大打運費補貼，陷入價格競爭，為了找尋新商機，日前Uber Eats已推出生鮮配送服務，今天foodpanda則宣布搶進生鮮雜貨外送市場，推出「熊貓商城」。

Uber Eats於10月7日宣布與高檔生鮮品牌city'super合作，10月底起200多項國內外生鮮、乾貨等商品也能送到家。

今天foodpanda宣布推出「熊貓商城」，服務範圍涵蓋全台12縣市，首波試營運階段將上線逾150個知名店家，商品範圍涵蓋生活日用品、生鮮、藥妝及寵物用品，主打1小時內快速滿足消費者日常生活需求。

量販通路家樂福也將於11月中與熊貓商城推出外送服務，成為全台量販通路中第一家與外送平台合作的店家，首波上線商品將達300個品項。

foodpanda董事總經理方俊強觀察，台灣消費者已培養使用外送服務的習慣，且不少消費者有其他商品外送的即時需求。foodpanda持續專注於建立更完備的外送生態圈，決定增加消費者能選擇的商品種類。

foodpanda在台灣營運邁入第7年，2019年下半年foodpanda的美食外送服務範圍已涵蓋全台70%縣市，合作超過上萬間餐廳。（編輯：黃國倫）1081107