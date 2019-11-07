勞動權益受關注 調查：4成5外送員贊成僱傭關係

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）外送平台與外送員是僱傭或承攬備受關注，104資訊科技調查指出，45.7%外送員贊成與平台為僱傭關係，主要因可享有勞保、適用勞基法、享有團保等保障。

勞動部日前認定5家美食外送平台與外送員為僱傭關係，然而，台灣協作暨共享經濟協會隨後發表聲明，若武斷認定雙方為僱傭關係，將影響彈性工作模式、扼殺外送經濟。

104資訊科技今天發布新聞稿指出，針對「曾經或目前擔任外送員」的求職會員進行網路問卷調查，共計蒐集184位會員意見。調查顯示，45.7%受訪者贊成僱傭關係，28.3%贊成承攬關係，12%沒意見，14.1%不清楚兩者定義。

進一步觀察外送員贊成「僱傭關係」的原因，包含擁有勞工保險、遭遇意外事故公司可協助處理、適用勞基法、享有公司團體保險、擁有就業保險以及適用勞退金提繳等。

調查顯示，全職外送員每月收入中位數為新台幣4.5萬元，兼職外送員每月收入中位數為7500元。不過，全職外送員平均每天外送工時達10.2小時，平均每週外送44.5小時，104資訊科技說，想靠外送發大財並不容易。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，僱傭關係涵蓋勞基法、勞工保險、全民健保及退休金提繳等保障，公司通常也會有相關團體保險可以保護勞工。承攬關係則不受勞基法保障，相關權益皆零，求職者及工作者必須了解自身權益。

鍾文雄說，台北市政府已預告「台北市外送平台業者管理自治條例草案」，未來外送員無論承攬還是僱傭關係，需幫外送員投保意外險，休假、颱風天出勤等也須逐步規範，確保外送員權益。

他建議，外送員雖能累積服務業相關經驗，不過，仍須利用彈性工時培養其他能力，並訂定長遠計畫，才有助職涯發展。（編輯：林興盟）1081107