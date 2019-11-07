英特磊前3季EPS1.5元 超越去年全年水準

（中央社記者韓婷婷台北7日電）英特磊IET-KY第3季合併營收新台幣1.83億元，年增9.7%，季增8.7%，EPS 0.58元，前3季累計EPS 1.5元，已超過去年全年1.42元水準。

英特磊第3季產品營收比重，砷化鎵占49.3%，磷化銦占36.8%，銻化鎵及其他占13.9%。英特磊同步公布10月營收6732萬元，較9月增加16%。

英特磊總經理高永中表示，砷化鎵部分，以汽車防撞雷達及高頻應用的pHEMT晶片仍占營收主力，同時取得大廠新的RF高頻pHEMT量產訂單，期望第4季開始穩定出貨，貢獻營收。高速VCSEL磊晶片量產訂單亦穩定出貨，並持續與客戶共同開發其他波長及用途VCSEL。

磷化銦部分，高永中表示，5G相關HBT，PIN磊晶片定期量產訂單已到位，將於新廠擴增生產機台認證，以靈活調度產能，另將與客戶進一步開發磷化銦及相關銻化鎵生物感測雷射晶片，可望帶來不錯的營運動能。

至於銻化鎵部分，高永中指出，今年銻化鎵紅外磊晶片國內外訂單穩定增加，整體營收已超越去年，預計明年應可取得國防量產訂單。未來準備進入GaN磊晶片市場。

展望明年，高永中，英特磊主要成長動能將來自5G相關高頻高速及通訊相關晶片，高速VCSEL磊晶片，以及銻化鎵紅外磊晶片。（編輯：蘇志宗）1081107