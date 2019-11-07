國發會：前瞻基礎建設二期計畫執行率逾9成

（中央社記者潘姿羽台北7日電）國家發展委員會委員會議今天提報「前瞻基礎建設計畫108年度截至第3季執行情形」，宣布截至今年第3季，前瞻基礎建設計畫第2期的計畫經費執行率為94.3%，會以讓民眾有感為目標，繼續積極推動計畫。

為了強化競爭力，政府積極推動前瞻基礎建設計畫，並聚焦軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全、人才培育促進就業等8大項建設。

國發會今天發布新聞稿指出，前瞻基礎建設計畫第2期（108至109年度）經立法院通過特別預算新台幣2229.5億元，108年截至第3季止，累積分配數619.1億元，執行數為584億元，計畫經費執行率則為94.3%。

國發會也列舉各領域建設的重點執行進度，以軌道建設而言，行政院已核定推動中的軌道建設包括淡海輕軌運輸系統、台北捷運系統三鶯線、台南市區鐵路地下化計畫等重大建設，均按工程進度積極推動；另外，高鐵延伸屏東、台中捷運藍線、台南先進運輸系統等新興計畫，也正在進行規劃作業。

綠能建設方面，「沙崙綠能智慧科學城」智駕測試實驗室完成移動軟式機車測試系統，除了場域符合東亞交通情境，系統也符合2018 Euro NCAP車輛撞擊測試標準，可協助國內廠商接軌國際級測試。

城鄉建設部分，教育部推動「營造休閒運動環境計畫」，已核定補助「營造優質友善運動場館設施」150案及「營造友善自行車道」51案，有助於提升民眾運動風氣。

國發會表示，中央與地方會持續攜手努力，在政府與民間共同合作下，積極推動各項計畫，以提升台灣競爭力，帶動經濟發展並提升生活環境品質。（編輯：蘇志宗）1081107