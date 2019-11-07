信錦前3季EPS達5.7元 砸5.5億入主敬得科技

（中央社記者韓婷婷台北7日電）信錦企業第3季毛利率攀上27.3%，EPS為2.4元，累計前3季稅後盈餘7億元，年增7%，EPS為5.7元。並宣布砸5.5億元取得鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技72.81%股權。

信錦公布第3季合併營收新台幣22億元，季增4%，受惠於產品組合優化，毛利率約27.3%，較去年同期的24.3%高出3個百分點，第3季營業利益率15%，營業利益約3.4億元，金額較上季增加14%。

業外部分受惠於外幣兌換利益評價，稅前淨利4.6億元，季成長26%，年增4%。稅後淨利3億元，單季獲利為3年來新高，若以期末股本計算，稅後每股淨利（EPS）約2.4元。

累計2019年前3季合併營收63.4億元，年減4%，但毛利率與營業利益率皆較去年同期上升，營業利益8.9億元，年增8%，前3季稅後淨利為7億元，金額較於去年同期成長7%，EPS約為5.7元。

另外，為增加產品應用廣度，信錦董事會今天通過5.5億元取得中華汽車等公司持有的敬得科技公司72.81%股權。

敬得科技為中華汽車、華菱汽車、群元投資等共同持有72.81%股權的公司，為鎂鋁合金壓鑄廠，專注於汽機車零件、強固型電腦、企業級SSD零組件及電機閥體等應用領域，客戶涵蓋美、日、台與中國等品牌廠，年營業額約7億左右。

在高強度與輕量化的產品趨勢下，信錦期望藉此投資，提升集團自製垂直整合效率，並透過產品應用與客戶互補，延伸集團的業務版圖，達成水平分工效果，同時，敬得蘇州太倉及台灣桃園擁自有廠房資產等優勢，有利於集團廠區資源配置彈性，以因應全球供應鏈變化。

信錦企業深根顯示器軸承與底座的研發製造多年，歷年獲利表現傑出，面對快速的產業變化，公司除了將持續維持顯示器樞紐產業的領導地位外，並期望透過產業合作或策略投資等方式，集中資源有效運用於各式新應用領域開發，持續創造企業盈餘的成長。（編輯：林孟汝）1081107