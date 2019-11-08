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台股開高走低 暫失11600點和5日線

最新更新：2019/11/08 10:35

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美股收高，不過台股開高走低，暫失11600點大關和5日線，鴻海成撐盤要角。法人表示，台股短線高檔休息整理，靜待美中貿易新協議簽定，台股有機會再往上攻。

美中貿易協議傳出新進展，美股道瓊指數再創新高，不過台股今天開高走低，盤中翻黑，暫失11600點大關和5日線約11606點。鴻海成為撐盤要角。

到10點16分，台股加權指數來到11579.8點，小跌26.76點，跌幅0.23%，成交值來到新台幣598.2億元。電子股盤中跌0.19%，金融股跌0.25%。

主要蘋概股漲跌互見，其中台積電盤中來到307元，小跌0.65%，鴻海盤中一度再攻上近7個月高點，之後來到91.6元，漲0.88%，股王大立光來到4710元，小漲0.96%。

日月光投控來到78.5元，跌1.51%。可成來到276.5元，小漲0.55%。

被動元件族群國巨來到307元，小漲0.33%，華新科來到172元，跌1.71%。

兆豐國際投顧指出，台股今天開高走低，有利多不漲的現象，主要是美中貿易協議進展先前已經反映在股價表現，此外之前上市櫃公司財報陸續公布，也先行反映在股價上。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，台股短線高檔休息整理，靜待美中貿易新協議簽定，台股有機會再往上攻，下檔約11400點附近有撐。（編輯：趙蔚蘭）1081108

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