海能風電動土 每年可供38萬戶家庭用電

（中央社記者潘羿菁苗栗8日電）離岸風場海能風電（Formosa 2）今天於苗栗舉行動土典禮，首次展開陸域升變壓站工程，緊接明年春季邁入海事工程，總裝置容量達到376MW，未來每年可以供應全台38萬戶家庭用電。

海能風場由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發，風電場域位於苗栗縣外海約4至10公里處。陸域工程即將開始施工，由華城電機負責完成陸域升變壓站及相關設備建置以併聯台電電網。海事工程預計2020年春季開始，由比利時商楊德諾負責水下基礎建設和海底電纜，西門子歌美颯提供47座風機安裝，每支裝置容量為8MW，總裝置容量為376MW。

華城電機總經理許逸德表示，公司成立50年，主要負責發、輸與配電的重電設備製造、能源電力工程承攬，先前海洋風電（Formosa 1）由公司拿下合約，緊接參與Formosa 2，華城持續參與將如期在2021年完工。

麥格理綠投資集團高級副總裁兼海能風電專案負責人克朗姆（Kimberly Cram）表示，麥格理綠投資集團至今投資16個離岸風電專案，在全球總計貢獻4.5GW發電量，其中，英國的離岸風電專案，包括已發電與在建中，有5成為麥格理綠投資集團拿下；在台灣，海能風電正式步入施工階段，藉此機會向外界說明，海能風電是絕佳案例，證明擁有經驗豐富的在地與國際企業可共同合作，各取所長，致力完成世界一流能源項目。

今年6月海能風電向苗栗縣政府繳交1.19億元印花稅，創下當地政府收取單筆印花稅最高紀錄，迄今也與在地供應商簽署超過70份合約。未來海能風電將與苗栗國立聯合大學合作展開海上風電人才培育計畫。（編輯：趙蔚蘭）1081108