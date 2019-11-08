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抽檢市售涼蓆5件甲醛超標 恐致過敏等症狀

最新更新：2019/11/08 12:16
經濟部標準檢驗局抽檢市售涼蓆，上半年在量販店及百貨商行等通路，隨機購入20件涼蓆商品，其中有5件甲醛含量超出國家標準規定，並有3件中文標示不符合商品標示法規定。圖為甲醛超標商品。（標檢局提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月8日
經濟部標準檢驗局抽檢市售涼蓆，上半年在量販店及百貨商行等通路，隨機購入20件涼蓆商品，其中有5件甲醛含量超出國家標準規定，並有3件中文標示不符合商品標示法規定。圖為甲醛超標商品。（標檢局提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月8日

（中央社記者廖禹揚台北8日電）經濟部標準檢驗局抽檢市售涼蓆，20件中有5件甲醛含量超標，若吸入過量甲醛，可能導致人體呼吸道發炎、頭痛、脈搏加快及皮膚炎、皮膚過敏等症狀。

標檢局上半年在量販店及百貨商行等通路，隨機購入20件涼蓆商品，其中有5件甲醛含量超出國家標準規定，並有3件中文標示不符合商品標示法規定。

根據標檢局公布資料，甲醛超標商品包括越南製大青竹蓆，中國大陸製明佳碳化孟宗竹蓆、精緻清涼折疊夏涼蓆、NITORI涼感竹製涼蓆TYLERQ、中青單人竹蓆。標檢局已輔導銷售者辦理下架，並要求進口商或委製商回收改善。

標檢局表示，甲醛為環保署公告的毒性化學物質，且國際癌症研究組織已證實甲醛會對動物造成癌症，吸入過量的甲醛會導致人體呼吸道發炎、引起頭痛、脈搏加快等症狀，與皮膚接觸則會引起皮膚炎及皮膚過敏等症狀。

標檢局呼籲業者，應製造或進口符合國家標準規定商品，並落實商品標示正確性，以維護消費者權益；並建議消費者選購時也應注意購買標示清楚、無刺鼻異味的涼蓆商品，購買後可先用水反覆擦洗涼蓆表面，再放到通風處晾乾，減少化學物質殘留。（編輯：張均懋）1081108

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