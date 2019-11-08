Discovery推新節目 全程紀錄南港世界明珠

（中央社記者潘羿菁台北8日電）Discovery頻道打造全新節目「打造未來之都」，挑中南港輪胎開發案「世界明珠」，將耗時4年完整紀錄建築工法、防震等級與環境保護，透過指標性案件呈現台灣人文特色以及工程幕後英雄。

南港名譽董事長林學圃直言，「不能丟台灣人的臉」。

Discovey頻道今天舉辦「打造未來之都」啟動發布會，會中宣布將全程紀錄南港重點開發案「世界明珠」，Discovey大中華區總製片人兼原創節目總監畢凌晨表示，25年來本土自製節目呈現各地歷史、文化與科學等，先前Discovey頻道也記錄過雪山隧道、台中國家歌劇院等建築工法與背後的英雄，均廣受好評，因此這回將推出新節目，挑選代表性案件介紹。

畢凌晨指出，南港開發案針對防震等級強化，住宅大樓設計地震震度0.41G相當於震度7級，耐震程度與核四廠相當，此外，也賦予環境保護意涵，成為防震兼具環保的指標案。

林學圃則說，南港輪胎一直以穩健踏實步伐邁進，當然外界可以說保守，不過這幾年來公司變得不一樣，本業持續締造亮麗獲利成績，因為南港本質好，如今，醞釀超過25年的這塊地將要推出，各位可以說，「我們不只是賣輪胎，現在也賣房子」。

林學圃進一步說，相信「世界明珠」跟其他國際知名建築物一樣有紀念價值，這是繼雪梨歌劇院、馬來西亞雙子星大樓、台北101與台中國家歌劇院等指標建築，再次被Discovey相中，也因此建築團隊壓力更大了，現在是打「世界盃」，絕對不能丟台灣人的臉。

「世界明珠」總銷規模約新台幣800億元至1000億元，為台灣史上規模最大單一預售案，預計將興建2棟頂級辦公、6棟高級住宅，總共8棟建築，並在2023年第4季完工，日前聯強國際斥資50.87億元作為全球營運總部，每坪成交價100萬元，創下南港辦公室行情最高價。（編輯：紀淑芳）1081108