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可成第3季淨利年減近5成 每股賺4.41元

最新更新：2019/11/09 19:09

（中央社記者吳家豪台北9日電）金屬機殼廠可成今天公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利新台幣33.99億元，年減48.2%；每股盈餘（EPS）4.41元，創近4年同期新低；可成預期第4季營收將較第3季成長。

可成第3季營收278.16億元，季增73%，年增10.9%；毛利率23.1%，與第2季持平，年減19.3個百分點；營業利益率16.1%，季增7個百分點，年減16.9個百分點；稅後淨利33.99億元，季增24.6%，年減48.2%；每股盈餘4.41元。

累計今年前3季，可成營收596.95億元，年減9.9%；毛利率23.7%，年減18.5個百分點；營業利益率14%，年減18.7個百分點；歸屬母公司業主淨利78.23億元，年減62.8%；每股盈餘10.15元。

可成另公布10月合併營收121.17億元，月增16.4%，年減5.7%；累計今年前10月合併營收718.13億元，較去年同期減少9.2%。

可成表示，10月自結毛利率26.1%、營業利益率18.5%，皆較9月改善，主要因為營收與稼動率提升，仍預期第4季營收較第3季將有相當成長。（編輯：楊玫寧）1081109

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