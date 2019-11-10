加徵關稅是否分階段取消 學者：美中各有堅持

學者認為，針對分階段取消加徵關稅，中國不放棄國家補貼政策，美國不願棄強權地位，雙方還有得喬。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者潘智義台北10日電）中國商務部透露，美將分階段取消加徵關稅，但遭美國總統川普否認。學者認為，中國願放低姿態，雙方有討價還價空間，但中國不放棄國家補貼政策，美國不願棄強權地位，還有得喬。

實踐大學財務金融學系講座教授沈中華表示，雖然美國是典型的資本主義國家，希望企業公平競爭，不能接受政府補貼，但中國是社會主義國家，要中國放棄這種濃厚社會主義特色的政策，恐怕不是一件容易的事，因為他們認為這是國家照顧企業、照顧人民的一種方式。

沈中華指出，中國願意開放市場，且與美國就專利權進行協商，也口頭承諾美國到中國設廠技術不必轉移，因此即便是中國未放棄國家補貼政策，但美國已在貿易戰取得上風，應可在加徵關稅議題上鬆口。

中華經濟研究院諮詢委員周濟認為，對美國而言，美中貿易戰只是前哨戰，接下來的科技戰才是主戰場，延伸的就是國防軍備實力，但最終目的仍是要展現強權地位。

周濟說，美國總統川普是地產大亨，出價、喊價的本領自然不容小看，和中國握手言和之際，敲定的協議可能會生變；和中國吵最兇的時候，也可能翻臉不認帳，只有最後簽約了才算數。

他直言，雖然川普是非典型的美國政治人物，與傳統歐美、西方國家領袖的思維不同，與前幾任美國總統也大異其趣，但他強調優先解決國內問題的做法，卻似乎是符合共和黨內部的政治氛圍；例如前美國總統雷根也優先考慮國內政策，並促成蘇聯解體，川普當然不至於讓中國瓦解，但做法卻有共和黨一貫政策的影子。

他以日本為例，日本知道自己扮演的角色，絕對不會和美國爭老大，也因此讓出許多商品規格制定的主導權，影響產品競爭力；中國政府不可能步上日本的後塵，更不會甘心居於美國之下，所以不會讓出經濟的主導權給美國。

觀察美中貿易戰雙方的手段，沈中華分析，美國加徵關稅是最主要手段，也是美中協商的主軸；川普也臨時上演要中國償還美國持有清代政府公債戲碼，但他發現美國法院早已裁定無須償還後，就不再提起。雖然中國一度大賣持有的美國政府公債，但債券愈賣價值愈低，也就不再拋售。

他說，中國可能為降低美國加徵關稅的衝擊，讓人民幣略貶救出口，但卻不可能真的故意讓人民幣大貶，否則造成購買力降低，資金外移，得不償失，更不利人民幣成為國際主要貨幣的目標。

有關開放市場部分，他表示，中國開放外國人到中國設立公司，獲利繳稅後匯回母國，但對於外人赴中投資股市，就有資格限制，避免炒匯。因此，有外國專業投資機構的制度，必須向主管機關申請投資額度，所以即便中國朝金融自由化方向走，也不可能像香港金融市場那麼開放。

他認為，全世界很多國家都對金融市場維持部分限制，如限制自然人、法人匯出資金額度，避免短時間資金大量匯出造成市場劇烈波動。因此，中國開放市場也不至於到無限制的開放。（編輯：林興盟）1081110