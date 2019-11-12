翁朝棟：今年為鋼市谷底 明年審慎樂觀

（中央社記者潘羿菁台北12日電）中鋼董事長翁朝棟表示，明年全球鋼鐵需求持續增溫，其中，東南亞新興市場需求最為熱切，目前各國鋼廠啟動調價策略，又以美國鋼廠領漲，整體觀察今年為鋼市谷底，明年可望審慎樂觀。

中鋼集團今天舉行聯合法說會，由母公司中鋼率先上陣；翁朝棟指出，世界鋼鐵協會上調今、明兩年鋼鐵需求展望，2019年從1.3%調升至3.9%，明年由1.0%調高至1.7%，以各個區域觀察，新興市場東南亞需求年增5.6%為最多，鋼鐵基本需求依舊存在。

翁朝棟進一步說，全球鋼廠在今年第3季幾乎全面瀕臨虧損，包括US Steel、 TATA、日鐵、POSCO、KOBE等，如今高爐廠加大減產力道，目前都在帶動鋼價反彈。

中鋼執行副總經理黃建智補充，今年全球鋼廠苦於原料大漲、售價下跌的壓力，如今都承受不住開始調價，如US Steel光是11月累計每噸上漲88美元、印度TaTa鋼鐵也回調每噸20至30美元、日本製鐵嘗試拉升每噸30至40美元。

翁朝棟認為，目前鋼價逐漸往上抬，同時，鐵礦砂明年行情易跌難漲，鋼廠成本壓力有望鬆一口氣，估計今年為鋼市谷底，明年有望轉為審慎樂觀。

明年審慎樂觀理由有3點，一、綠能風電需求大量釋出，將會推升綠能風電鋼材需求；二、2020年汽機車產業有望復甦，電動車需求快速成長將帶動電動車馬達用鋼、車用鋼材與鋁材需求；三、台商回台刺激營建。

黃建智指出，內部估計2020年至2025年綠能風電催生鋼材總需求量約150萬噸，中鋼有機會拿下75萬噸需求，若以公司鋼板年產量100萬噸，等於平均1年有12%至15%應用於風電產業，毛利又好；此外，這波台商回台熱潮帶動營建工程，中鋼也預期在鋼板與H型鋼合計有望拿到18萬噸訂單量，都是未來潛在商機。

至於明年內銷盤價走勢，黃建智暗示，「第2季為旺季，比較有明顯上漲潛力」。

自明年首季起，中鋼針對內銷客戶從每季逐步改為每月報價，黃建智說，目前中鋼還在整理與盤點，預計明年2月對客戶說明季盤與月盤適用產品。（編輯：林孟汝）