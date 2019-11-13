美股收平盤 台股靠基本面支撐正向格局

（中央社記者潘羿菁台北13日電）美國總統川普演講內容令人失望，美股收在平盤，不過台股12日終止連3黑，法人認為，台股大盤墊高恐出現震盪整理，好消息是近期財報陸續出爐，基本面行情仍有望支撐正向格局。

川普在紐約經濟俱樂部發表演說表示，美中第一階段貿易協定接近達成，但未提供談判細節，不過演講結果卻未透露細節，令投資人感到失望，道瓊指數最終平盤收在27691.49點。

法人表示，台股在10月營收與第3季財報等業績出爐，基本面加持可支撐大盤表現，截至目前外資依舊站在買方，也讓台股持穩；儘管川普演講不驚奇，但是美中貿易議題尚未出現負面發展，大盤仍可樂觀看待。

此外，今天再度有重量級法說會登場，包括鴻海、廣達與華碩等，也將牽動台股表現。

12日台股大盤開高隨即來到11500點附近，盤中在台積電與鴻海領漲帶動下，收在11520.37點，終止連3黑，成交量為1181.81億元，重返10日線，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣49.09億元，其中，外資已長達連22天買超紀錄。

八大類股指數，又以機電類股漲幅較明顯；IC設計的金麗科與九暘電飆出漲停板，而印刷電路板的博智同樣股價鎖住漲停，表現強勢。（編輯：張均懋）1081113