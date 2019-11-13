迎接第4季旺季 美容保養業搶商機

（中央社記者韓婷婷台北13日電）第4季是美容保養消費的產業旺季，包括百貨週年慶及電商年度大檔「雙11」活動接續登場，將推動相關企業營運表現，包括麗豐、佐登、達爾膚、羅麗芬等均樂觀看待第4季表現。

觀察美容相關產品品牌通路商前3季普遍繳出不錯成績，麗豐-KYEPS為13.27元，年增16.61%；羅麗芬-KYEPS為7.63元，年增8%，達爾膚EPS為2.46元，年增110%，獲利較去年翻倍；佐登-KYEPS為5.3元，年減19%。

美麗事業三大品牌克麗緹娜、佐登妮絲及羅麗芬依舊是生技股中的獲利績優生，以克麗緹娜美容連鎖加盟店為主營通路的麗豐-KY，今年前3季EPS已達13.27元，內部看好營運逐季成長態勢，法人預估今年全年可望輕鬆賺進1.5個股本，穩居三大品牌獲利王。

羅麗芬-KY前3季稅後淨利3.62億元，年增22%，EPS也有7.63元，年增8%；羅麗芬表示，大陸整體市場受到中美貿易戰影響終端消費者的購買意願，第3季營運雖略受影響，但由於高毛利產品銷售亮眼，仍保持成長力道。

佐登-KY第3季雖無新品上市，但受惠於週年慶檔期及居家保養品回購，挹注第3季單季營業收入7.82億元，年增21%，稅後淨利8835萬元，每股稅後盈餘1.51元。前3季累計營收23.43億元，年成長3.1%，稅後淨利3.1億元，每股稅後盈餘5.3元，年減19%。

醫美保養品牌DR.WU達爾膚第3季因台灣銷售顯著成長，大陸地區整合通路及調整市場布局策略湊效，費用控制得宜，單季毛利率、營業利益率同步回升，稅後淨利年增267%，EPS為0.74元，累計前3季稅後淨利1.11億元，EPS為2.46元，年增110%。

展望第4季，麗豐有信心樂觀看待全年營運逐季增溫的良好態勢。羅麗芬指出，今年招商大會預計11月舉辦，產品預售成績樂觀可期，部分品牌年底前將推出促銷活動，加上今年推動多項增量戰略的效益初步展現，對第4季營收仍抱正向樂觀看法。佐登妮絲受惠旺季效應和新品挹注影響，看好第4季營收可望創今年新高。

達爾膚看好隨著進入美容保養產業消費旺季，電商平台的銷售增溫，「雙11」購物消費旺季帶動下，對整體營運帶來正面的挹注。（編輯：郭萍英）1081113