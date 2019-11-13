鴻海第3季獲利季增8成 現金配息率至少4成

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海第3季稅後淨利新台幣306.64億元，大幅季增8成，每股稅後純益2.21元，第3季毛利率、營益率和淨利率三升。鴻海指出，未來現金配息率至少可到40%。

鴻海今天下午在土城總部舉行法人說明會，由董事長劉揚偉主持，鴻海公布第3季財報，單季合併營收1兆3877.92億元，較第2季1兆1597.84億元成長20%，較去年同期1兆3758.94億元微增1%，合併毛利率6.01%，較第2季5.31%增加0.7個百分點，較去年同期5.87%增加0.14個百分點。

第3季合併營業利益334.91億元，合併營益率2.41%，較第2季1.34%增加1.07個百分點，比去年同期2.28%增加0.13個百分點。

鴻海第3季歸屬母公司業主淨利306.64億元，較第2季170.53億元大增80%，比去年同期248.76億元成長23%，第3季淨利率2.21%，第2季1.47%，去年同期1.81%，第3季每股稅後純益2.21元，優於第2季EPS 1.23元和去年同期EPS 1.57元。

從營收比重來看，第3季鴻海和其他業績占比約52%，工業富聯占比約36%，富智康占比約9%。從獲利來看，工業富聯占比約57%，鴻海和其他占比約36%，鴻騰六零八八精密科技占比約6%。

從營收應用組成來看，第3季消費暨智能產品占比約49%，企業產品占比約23%，運算產品占比約21%，元件和其他占比約7%。

展望未來現金配息率，鴻海表示現金配息率至少可到40%。展望第4季，鴻海預期消費暨智能產品可望較第3季上揚，較去年同期微幅下降，企業產品較第3季上揚，較去年同期持平，運算產品、元件和其他類別較第3季和去年同期持平。

展望明年營運表現，鴻海預估消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，國際經濟情況可穩定，元件和其他類別可望小幅上升。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。（編輯：林興盟）1081113