鴻海投資三產業三核心技術 拚毛利率提升到10%

鴻海董事長劉揚偉（中）13日親率副董事長李傑（左）、財務長黃德才（右）在土城總部主持法說會，劉揚偉表示，鴻海集團布局半導體主要集中電動車、數位醫療和機器人等3大未來產業，未來3年到5年以技術密集為主。中央社記者王騰毅攝 108年11月13日

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海董事長劉揚偉表示，未來2年集團會維持充沛現金流，投資三大產業和三大核心技術，透過數位轉型升級，目標提升營業利益率1%、毛利率提升到10%。

鴻海今天下午在土城總部舉行法人說明會，現場出席法人踴躍，劉揚偉率主管親自主持。

展望未來營運規劃，劉揚偉指出，鴻海集團未來3年到5年，規劃富士康1.0到3.0的數位轉型升級，從現況優化、數位轉型進一步到轉型升級。

他表示，富士康有300多家子公司，現況優化要分工、分享、興利、除弊，他透露會蓋中央IP高速公路。

展望轉型升級，劉揚偉指出，鴻海集團透過數位轉型提升獲利，目標提升營業利益率1%，毛利率提升到10%，集團看好電動車、數位醫療和機器人等三大產業市場規模發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來核心技術上增加人工智慧、半導體、5G/6G核心技術。他透露，鴻海在衛星通訊早有布局。

法人問及資本支出重點，劉揚偉表示，未來2年資本支出重點會在三大產業和三大核心技術。未來兩年經濟情況仍有變數，集團維持足夠現金流，因應變局，也要投資三大產業與三大核心技術。

法人問及鴻海在印度、東南亞和美國威斯康辛州布局，劉揚偉表示，鴻海集團在全球布局約有70個據點，在印度和東南亞布局，會按照客戶需求，威州進展持續進行，根據建設、人才和新業務三大方向持續進展。（編輯：郭萍英）1081113