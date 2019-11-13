超商無添加商品締佳績 1年業績破50億

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）消費者日益注重食品安全，超商業者自去年起推動少添加標示認證。業者指出，至今已有230項食品獲認證，1年締造新台幣50億元業績，拚明年增加30%品項獲得標章認證。

台灣發生食安風波後，民眾越來越習慣購買少添加、無添加的產品，全家今天舉行「新食代趨勢」記者會，全家董事長葉榮廷在記者會上指出，全家目前通過Clean Label少添加標示認證食品達230項，1年締造新台幣50億元業績。

談及推動Clean Label歷程，葉榮廷坦言「改變現狀不是簡單的事」，改變未必變得更好，一開始推動確實很不容易，也不被各界看好。不過，自去年起推動Clean Label少添加食品產業聯盟，至今已有南僑油脂、可果美等31家供應商加入。

葉榮廷說，預計至今年底，將會有近600種原物料可全數比照Clean Label標準，此外，全家也將主動停用179種高於法規要求但未能達到Clean Label標準的品項。

葉榮廷說，全家下一步希望將Clean Label做得更深更廣，擴大產品項目，像是冷凍商品也要逐步獲Clean Label認證，力拚明年至少增加30%品項，能有300件商品獲得標章認證，也期待能吸引更多供應商加入Clean Label的行列。

OK超商指出，最近開發燴飯也導入Clean Label認證的用料，此外，也推出自煮安心系列，消費者能隨意組合要自己吃的食品，成功提高鮮食業績1成，降低食物浪費比例。

Clean Label源起自英國，目的為減少食品中的人工化學添加物，產品不得添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等八大食品添加物，才可獲得認證標章。（編輯：楊凱翔）1081113