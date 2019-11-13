霹靂加強營運管理 第3季轉盈每股賺0.22元

文創股霹靂於10月29日獲得第5屆卓越中堅企業獎，肯定霹靂在關鍵技術、服務模式、市場定位及品牌通路發展的成果，由霹靂董事長黃文章（右）出席領獎。（霹靂提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月13日

（中央社記者吳家豪台北13日電）文創股霹靂今天公布2019年第3季財報，稅後淨利新台幣1124.6萬元、每股盈餘0.22元，擺脫連續2季虧損陰霾，主要因為第3季加強營運管理，本業及業外均有獲利。

累計今年前3季，霹靂每股虧損0.56元，不如去年同期每股盈餘1.88元。

霹靂財務長郭宗霖表示，由於觀眾觀影習慣的改變，以及線上盜版猖獗，霹靂近2年台灣市場劇集收入受到很大影響，今年更顯著，以致連2季產生損失。

展望第4季，郭宗霖表示，霹靂營運因10月25日起上映的台日合作劇場版電影「Thunderbolt Fantasy西幽玹歌」在台灣及日本熱映，加上雙11（11月11日）及雙12（12月12日）線上購物熱潮，預計霹靂來自海外市場的收入比重也將逐步提高。

霹靂今年9月9日董事會通過任命副總經理黃亮勛擔任總經理，積極推動集團組織改造及數位轉型。

郭宗霖指出，黃亮勛上任後，霹靂未來將有3大營運方向，分別是數位化、國際化及IP（智慧財產權）多元化。霹靂全力開發的APP即將進行測試，未來將為觀眾帶來多螢幕且多平台的觀影體驗，並打造全功能的霹靂數位社群服務。

此外，霹靂於10月29日獲得第5屆卓越中堅企業獎，肯定霹靂在關鍵技術、服務模式、市場定位及品牌通路發展的成果。（編輯：蘇志宗）1081113