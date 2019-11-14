鴻海第3季獲利優於預期 外資目標價看112元

（中央社記者吳家豪台北14日電）鴻海第3季財報優於預期，港系外資維持買進評等，目標價升到112元；日系外資重申買進評等與目標價107元；美系外資仍在觀望鴻海長期目標的執行力，維持中立評等，目標價升到95元。

鴻海今天早盤股價收復90元整數關卡，最高來到91.4元，漲1.89%，市值一度攻上新台幣1.26兆元。

港系外資發布研究報告指出，鴻海今年第3季每股盈餘新台幣2.21元，季增80%，年增23%，原因是富智康等子公司營運改善，有助提升毛利率及營業利益率。由於明年3月可能發表iPhone SE 2、9月可能推出5G版iPhone，市場正面氛圍有望延續，將鴻海2020年、2021年每股盈餘預估值調升2.3%、4%至9.7元、10.17元，維持「買進」投資評等，目標價從105元調高到112元。

日系外資表示，鴻海13日首次舉辦法人說明會，兌現提高公司透明度的承諾，有助降低投資人疑慮，也對鴻海長期股價表現有利，並看好鴻海將受惠於眾所期待的2020年iPhone大改款，加上美中貿易戰態勢緩和，有助於投資人正面看待EMS（電子製造服務）廠商，維持鴻海「買進」評等和目標價107元。

美系外資認為，鴻海推動數位轉型，預期2025年前有關電動車、數位醫療和機器人相關營收將達1200億美元（約新台幣3.7兆元），在撙節成本方面已看到初步成效，將鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調高6%、9%、8%至8.7元、8.75元、8.81元，目標價從86元上修到95元；然而鴻海新事業貢獻最快要到2022年，也印證鴻海轉型需要時間的看法，重申「中立」評等。（編輯：張均懋）1081114