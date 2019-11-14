藍綠均提案 拚本會期降汽車零組件進口關稅

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）立委江永昌、趙天麟及費鴻泰等人近日提出海關進口稅則修正草案，盼趕在本會期結束前調降9項關鍵汽車零組件進口關稅，挽救國產車產業；財政部表示，行政院預計在11月底召開協調會，拍板政策方向。

民進黨立委江永昌日前在立法院財委會質詢時表示，據了解經濟部已提出稅式支出評估報告，建議降低包括引擎在內的9項汽車零組件進口關稅，最低降至免稅，以幫助國產車產業，並希望趕在本會期前修法通過。

民進黨立委趙天麟及國民黨立委費鴻泰等立委也抱持同樣意見，三人皆於近日提出海關進口稅則修正草案，降稅項目、降稅幅度比照經濟部稅式支出評估報告內容，希望加快修法速度；若行政院版來不及排審，可直接以立委提案通過，立委提案版本預計最快11月底或12月初就可排入財委會審議。

對此，財政部長蘇建榮今天出席「台北大學經濟論壇」時回應，日前已回覆經濟部，原則上對稅評報告內容並無意見，並已向行政院政委報告，政委後續將召開協調會，之後由行政院拍板政策方向。

財政部官員補充，基於謹慎，行政流程仍要持續進行，先由政委找經濟部等相關主管機關召開協調會，確認對產業的效應及影響，之後再送關稅稅率審議小組審議，但對於委員提案仍然表示尊重，若政院版來不及送立法院審議，再由行政院決定是否以立委版本通過。（編輯：楊凱翔）1081114