美中貿易戰有望緩解 投信看台股高檔震盪

（中央社記者江明晏台北17日電）美中有望達成貿易協議，美股週五再創新高，台股15日上漲75.18點，重返11500點關卡，投信指出，盤勢高檔震盪，仍有向上機會，看好明年轉機族群與5G相關、去美化長期受惠股。

多方報導美中首階段貿易協議磋商遭遇障礙之際，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在一場智庫活動表示，美中即將達成貿易協議，美國總統川普雖然還沒有準備要簽字，但兩國磋商進展「非常好、十分具建設性」。

市場樂觀看待美中即將達成貿易協議，美股週五再創歷史新高，道瓊指數首次衝破28000點；標普500指數週線連6紅，創兩年來最長漲勢。

美中貿易談判往正向發展，台股上週五順勢反彈，終場以上漲75.18點，收在11525.6點，重返11500點關卡，成交值1319.45億元；只是受高檔震盪壓抑，週線收黑、終止連4紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前盤勢仍處於高檔震盪，偶有逢高獲利賣壓，但承接力道也強；由於指數在相對高點，所以，族群基本是呈現輪漲，或者是特別低基期、落後補漲等個股較為強勢；觀察先前的5G族群走勢，則並非全面一致表現。

在資金面，廖哲宏表示，前些日子外資開始出現調節，但近日又有回補動作，顯示外資並未看空台股，認為除了市場預期中美貿易或有初步協商結果，有望再度推升市場向上，但倘若還有變數，加上產業即將進入淡季，則須留意後續的風險。

在題材上，廖哲宏表示，目前受惠去美化的產業以及5G相關的產業，基本上獲利都符合或優於預期，但這些相關族群股價多已反映明年的利多，仍留意不要追高；短期間，基期較低或者是明年有轉機機會的族群，將有較大的上漲空間，明年仍看好5G相關、去美化的長期受惠股，以及新的投資題材，如mini LED或者是跟資本支出相關的族群，明年有機會重返成長。

在技術面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前技術面還是偏多，壓力主要就是獲利了結賣壓，短期支撐在季線位置附近。

至於在近期有哪些事件或訊號值得關注上，鍾安綾表示，近期要關注的焦點，仍在於中美貿易協定的進度，另外進入12月後，外資可能開始休假，且接近總統大選前，提前獲利了結的賣壓可能會浮現。

此外，美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）財報表現優於市場預期，有望推升台灣相關供應鏈如翔名、帆宣、京鼎等營運成長；隨著時序步入自動化設備出貨入帳旺季，半導體設備廠京鼎第4季業績可望持續攀高，今年營運也可望攀高峰。（編輯：楊凱翔）1081117