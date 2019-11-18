對抗菲國空污 東元擬與陸廠研發平價電動車

（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓街頭有超過350萬輛汽油三輪車，是空氣品質惡化禍首之一。為對抗空污問題，東元集團計劃與中國大型電動車廠合資在蘇比克灣設廠，研發、推廣平價電動三輪車。

菲律賓國家經濟發展局（NEDA）副局長艾迪隆（Rosemarie Edillon）日前表示，菲律賓人口密度由2000年每平方公里255人，15年間成長到每平方公里337人，預估到2040年，總人口數將達1億4000萬人；隨著人口成長，都會區空氣品質和水質持續惡化。

東元集團菲律賓代表王建隆告訴中央社記者，菲律賓主要空氣污染源之一是車輛，包括馬尼拉街頭隨處載客的三輪車和吉普尼（Jeepney）。據統計，菲律賓有350萬輛汽油三輪車，產生的污染非常可觀，因此，菲律賓政府正逐步推動將汽油三輪車汰換為電動三輪車。

東元電機子公司、台安蘇比克電機公司總經理林錦雄表示，菲律賓市場已經出現很多電動三輪車品牌，但目前有2大問題亟待解決，首先電動車價位較高，須提供菲律賓消費者分期貸款，台安正積極找尋有意合作的銀行；其次是現有汽油三輪車汰換後的回收處理問題。

王建隆說，目前規劃方案之一，是邀請中國大陸大型電動車廠到蘇比克灣與東元集團合資設廠，希望壓低製造成本，研發較平價的電動三輪車，讓菲律賓三輪車司機能夠買得起。

另外，他表示，台灣有15萬菲律賓移工，他們打拚改善家計的同時，也會在海外選購家電，運回菲律賓。

王建隆說，東元集團與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）合作，菲律賓移工在台灣只要透過4大超商下單付款，家電即可交貨到他們在菲律賓的家人手中，在菲律賓還提供售後服務，讓他們不需要再從台灣扛著沉重的家電回國。

他表示，東元集團目前重視的幾個策略目標市場簡稱VIP，也就是越南（Vietnam）、印度（India）和菲律賓（Philippines）。近年來，東元集團在菲律賓的家用空調產品和其他家電一年至少有30%成長，未來3到5年前景仍看好，這也是東元重視菲律賓市場的主因。（編輯：陳惠珍）1081118