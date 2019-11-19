裕隆看淡今年車市 不排除第4季再認減損

（中央社記者韓婷婷台北19日電）兩岸車市低迷衝擊裕隆今年表現，自主品牌納智捷表現也不佳，拖累第3季出現虧損，預計第4季會再認資產減損，不過好消息是12月將上市的納智捷全新車型URX接單量已400台。

今天裕隆舉行季度法說會，針對法人關注的納智捷資產減損後續，裕隆總經理姚振祥表示，現金流入小於帳面價值就會提列損失，今年以來已認列減損金額約新台幣45億元，由於目前兩岸銷售狀況保守謹慎，預計第4季仍會繼續認列相關減損。

針對台灣納智捷全新車型URX進度，裕隆表示，預計12月正式上市，預購至今已接獲超過400張訂單。不過，由於市場規模較小，未來將不再採取獨立開發模式，將走開放平台的路，無論是底盤技術或是下一款車輛的開發，都會以此概念為主。

另外一個外界高度關注的新店裕隆城商業區變更狀況，裕隆表示，商業區本來規劃1至7樓商場，以上是住家，目前只開發商場，除原有威秀、誠品會加大面積外，會再增加商場樓地板面積，將加快開發時間。

裕隆也不排除找其他業者進駐，樓層最終方案會在年底會評估完成。至於原有前期設計案的投入的16億成本已經在第3季認列。（編輯：楊凱翔）1081119