社會創新企業雲集 阿雜社會事聯展28日登場

經濟部中小企業處19日舉辦記者會，宣傳將在11月28日至12月1日於華山文創園區登場的「阿雜社會事」社會創新聯合策展。中企處長何晉滄（右4）表示希望藉此提升國人對社會創新及永續發展議題的重視。中央社記者廖禹揚攝 108年11月19日

（中央社記者廖禹揚台北19日電）響應聯合國推動的SDGs永續發展目標，經濟部中小企業處與社會創新企業聯手推出「阿雜社會事」社會創新聯合策展，希望藉此提升國人對社會創新及永續發展議題的重視。

中企處今天舉辦記者會，宣布11月28日至12月1日將於華山文創園區舉行阿雜社會事聯展，以國際社會設計、永續發展、弱勢就業、循環經濟、友善採購、在地創生、社會論壇等7大主題規劃展覽，並邀集囊括食衣住行的50家社企共同展出。

中企處長何晉滄表示，聯合國推動SDGs指標，是世界各國共同追求的目標，而台灣也在2018年推動社會創新行動方案，正式與國際接軌，不只是作為進步國家的表現，也希望藉此讓台灣的努力成果站上國際舞台。

何晉滄也說，藉由這次展覽，希望將各項永續目標的內涵傳遞給國人，並藉此平台推動新創企業採購，展中也配合Buying Power社創良品展區，促進更多消費者、企業採購具有永續概念的商品。

中企處今年與教育創新組織「雜學校」合作，除了阿雜社會事社創主題展覽，同期還搭配「不太乖教育節」及包含親子共學、教育設計、新式教育、社會實踐等多樣主題的主展館展出，邀請產、官、學界及來自日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等國的國際社會設計師共同參與。（編輯：楊凱翔）1081119