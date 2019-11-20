為升毫米波雷達專案看佳 法人估明年業績逾倍增

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）為升電裝布局毫米波雷達專案，法人預期校車專案明年上半年大量交貨，並切入中國大陸OEM客戶專案，估明年毫米波雷達業績可望持續倍增。

為升在毫米波雷達售後維修市場（AM）應用產品，以及轉投資為昇科在車廠毫米波雷達原廠委託製造（OEM）產品，逐步進入收割期。

本土法人報告指出，為升正在因應不同應用擴大產品線，與客戶洽商中的專案數穩健提升，預估校車專案可望在明年上半年大量交貨，為升也切入中國大陸OEM客戶商用車前方碰撞警示系統專案。

此外，為升在平交道障礙物自動偵測系統專案，法人預估明年顯著貢獻業績。

展望明年毫米波業績，法人預估，為升在相關領域業績可望持續倍增，較今年成長幅度可超過170%。

為升電裝主力產品包括胎壓偵測器（TPMS）、毫米波雷達產品、車用電裝開關以及車用感測器。為升在2016年轉投資為昇科，透過24GHz、77GHz和79GHz雷達自主開發技術，進入智慧車輛應用。

為升第3季合併毛利率55.54%，法人指出是7個季度來高點，第3季合併營業利益3.22億元，營益率33.03%，是7個季度來次高，第3季稅後淨利2.67億元，較去年同期2.48億元成長7.6%，每股稅後純益2.18元，優於去年同期EPS 2.06元。

為升累計今年前3季合併毛利率54.41%，較去年同期47.33%增加7.08個百分點，前3季合併營業利益10.3億元，營益率33.9%，較去年同期30.72%增加3.18個百分點，前3季稅後淨利8.93億元，較去年同期8.4億元增加6.3%，每股稅後純益7.32元，優於去年同期EPS 6.98元。（編輯：郭萍英）1081120