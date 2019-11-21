生技法說連發 類股持續吸金

（中央社記者韓婷婷台北21日電）台股居高思危，指數轉戰低位階族群，迎接第4季旺季加上法說會陸續登場，產業利多訊息提振信心激勵下，生技類股持續吸金，上市生技指數攀上近4個月新高。

上市生技指數今天持續價量齊揚，連續拉出第5根紅K棒，早盤類股指數來到65.33點，上漲0.62%，漲幅居所有類股之冠，創下近4個月來新高；上櫃生技指數率先在11月7日創下波段新高後壓回，今天見到止穩反彈，早盤開低後快速由黑翻紅，指數來到122.69點；類股漲勢整齊。

近來與國際大廠百特醫療（Baxter）合作開發、製造及量產的首項產品癌症針劑成功在美銷售的神隆，今天股價續強，拉出第3根紅棒，早盤股價最高來到29.8元，續創波段新高，成為生技人氣指標。

今天即將召開法說會的生技股股王精華、金可、美時、順藥、大樹等也有不錯表現。20週年慶的訊聯漲幅也超過2.5%。

另外，包括浩鼎、健喬、東洋、泰福-KY、保瑞、佰研、達爾膚、中化生、和康生、懷特、旭富、大學光、太景、承業醫、台耀、合世、易威、基亞、太醫、天良等漲幅都超過1%。

法人看好生技股股價基期低，籌碼相對穩定，加上第4季通常是生技股表現最好一季，配合政策偏多，吸引資金流入，預期具題材新藥進度有好消息或業績表現亮眼的醫美、醫材個股都有表現機會。（編輯：郭萍英）1081121