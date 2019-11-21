台灣爭取APEC經費支持 打造女性創業加速器

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部中小企業處近年積極透過亞太經濟合作會議（APEC）平台推動中小企業與女力經濟賦權相關倡議，目前正爭取APEC經費支持，與其他會員國合作打造女性創業加速器。

中企處今天舉辦APEC女性微中小企業籌資商機論壇，邀請來自俄羅斯、美國、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南與墨西哥等經濟體公私部門專家及女性企業代表，探討女性企業籌資議題。

經濟部政務次長王美花致詞表示，APEC會員體透過資金取得、微小型企業數位化、國際化等3面向，更有效增進女性經濟賦權。會中並宣布明年將推動APEC女性創業加速器倡議，帶動亞太地區女性企業資源網絡，活絡女性企業商業活動。

王美花受訪表示，台灣中小企業一向表現亮眼，深獲其他APEC會員體肯定，近年也進一步推廣至女性企業、微小企業，為女性企業家提供技術上及財務上的協助。

中企處表示，APEC女性創業加速器將整合參與經濟體的加速器、育成機構及女性創業家，協助APEC會員經濟體的女性創業者有更多機會打進海外市場，明年規劃在印尼雅加達、馬來西亞、台北舉辦3場工作坊論壇。（編輯：張均懋）1081121