華東啟動買回庫藏股 估記憶體明年恢復成長

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）記憶體封測廠華東今天起啟動買回庫藏股，盤中股價走堅，最高來到10.7元，漲4.9%。公司預期明年第2季經濟可望成長，不過需留意貿易戰後續，以及記憶體市場競爭。

華東21日宣布從22日起到明年1月21日期間，規劃買回庫藏股1萬張轉讓股份給員工，預估買回區間價格約9元到12元，公司指出若股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比例約1.97%。

展望明年半導體市場和記憶體市場概況，華東預期明年半導體市場可恢復成長，預計年成長率約4.8%，明年記憶體產業占半導體市場比重估約27%，明年記憶體市場將恢復成長。

觀察全球整體經濟景氣，華東指出目前處於經濟衰退尾聲，預期明年第2季將恢復成長，中國以外製造業需求持續存在，此外5G、人工智慧及車用產業將是長期成長動能。

在挑戰方面，華東指出中美貿易戰的不確定性持續存在，主要設備市場包括智慧型手機、個人電腦、筆電等仍停滯不前；此外，隨著中國記憶體廠商崛起，記憶體市場競爭將更加劇烈。

華東今年前3季合併營收新台幣48.75億元，較去年同期減少26%，前3季稅後淨利625.4萬元，較去年同期2.9億元大減97.8%，前3季每股稅後純益（EPS）0.01元，低於去年同期EPS 0.56元。（編輯：張均懋）1081122