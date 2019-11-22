生技股法說行情連環炮 類股指數一馬當先

（中央社記者韓婷婷台北22日電）生技族群大夢初醒，在低基期優勢下強力吸金，配合法說會陸續登場，市場對利多訊息反應度拉高，推動生技類股持續價量齊揚，類股指數一馬當先，早盤漲幅逾1%。

今天早盤生技族群在精華、金可、生達及順藥等接棒演出帶動下，生技類股再度價量齊揚，展開谷底翻揚走勢，截至上午11時30分，上市生技指數上漲1.15%，上櫃生技指數上漲幅度更高達2.17%，漲幅雙雙居類股之冠，成為盤面新熱門焦點。

繼神隆、順藥、太景傳出營運好消息後，昨天召開法說的精華、金可、大樹、生達都有亮眼表現，舉行20週年，慶祝達到120萬會員的訊聯也有不錯表現。

精華研發近10年的兒童控制鏡片已通過臨床試驗解盲，創全球第1例隱形眼鏡進行臨床試驗解盲，預估最快明年下半年有機會取得藥證，為精華開創全新藍海市場。好消息激勵精華今天股價開高強勢攻高，早盤最高來到487元，漲幅逾9%。

順藥總經理林榮錦在法說會上表示，順藥經過1年再造，已完成短中長期產品布局，可望成為財務自主，且具有永續產品線的新藥研發平台，營運效益將逐步顯現。

國內的老牌國產藥廠生達化學也在昨天法說會上釋出好消息，總經理范滋庭表示，明年東南亞市場將持續成長，預計明年營運將較今年成長。（編輯：郭萍英）1081122