康舒深耕淡水40年加碼投資綠能 蔡總統肯定

（中央社記者韓婷婷台北22日電）總統蔡英文及經濟部部長沈榮津，今天參訪深耕淡水40餘載的康舒科技，驚豔康舒近年來在綠色能源、智慧電網領域表現，因應台商回台投資方案，康舒也加碼投資擴建淡水廠區。

蔡總統參訪康舒時表示，在貿易戰風險下，台灣在產業的供應鏈依然保持重要且不可或缺的優勢，顯見康舒科技對此已提前做好因應，除同步擴大台灣及菲律賓廠區產能，分散全球製造基地產銷風險、加速導入產線智慧化及自動化，並利用大數據發展的趨勢，擴增獲利成長動能，贏得客戶的信賴。

康舒表示，為因應中美貿易戰風險及配合客戶需求，秉持根留台灣、布局全球的企業策略，康舒積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」，在行政院經濟部、內政部營建署及新北市政府經發局等相關單位協助下，預計於2020年1月開始擴建淡水總部廠區，預計於2022年第1季完工投產。

隨著國際重要客戶在全球市占率快速攀升，康舒計畫以具有前瞻應用技術的5G通訊、高階醫療電源及燃料電池電源為主軸，在台擴增產能。原本的舊廠區也計畫在前述的新廠區投產後，拆除重建，預計可在2023年投入量產。

康舒近年在綠色能源及智慧電網領域表現亮眼，於2019年台電電表標案標得31.7萬具智慧電表，占標案總數達40%，成果豐碩；太陽能發電案累計得標總建置量已逾100MW；另與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統，整合電力服務平台。（編輯：張均懋）1081122