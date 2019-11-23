電競連結新南向 台灣精品盃亞洲友誼賽開打

（中央社記者廖禹揚台北23日電）台灣精品盃亞洲電競友誼賽今天邀集印度、馬來西亞、泰國及菲律賓等國冠軍隊來台與台灣代表隊進行友誼賽，盼藉此促進與新南向國家交流，並帶動電競產業發展。

經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的台灣精品盃亞洲電競友誼賽今天登場，請來先前在印度、馬來西亞、泰國與菲律賓競賽中脫穎而出的冠軍隊伍，與台灣代表隊進行友誼賽；並安排選手至電競相關企業參訪，提升台灣電競產業知名度。

外貿協會祕書長葉明水受訪指出，台灣在電競產品硬體製造極具優勢，市占率高達5、6成，台灣精品希望將最好的電競設備與全世界分享；而根據電競研究分析公司Newzoo調查，東南亞是全球電競產業成長最快速地區，成長率高達22%，藉由這次活動，料將可進一步提升台灣與新南向國家友誼，也能促進電競產業發展。

貿易局主秘倪克浩表示，貿易局30年來持續推動台灣產業形象廣宣計畫，透過台灣精品宣傳台灣產品優質創新形象，運動行銷更是近年主要行銷手法之一，鑑於台灣自2017年起將電競納入運動產業，亞洲運動會也將在2022年正式將電競納入比賽項目，貿易局近年也在新南向市場辦理台灣精品盃電競賽事。

宏碁、曜越、微星、威剛等電競品牌企業除贊助賽事設備及贈品，也在現場駐點提供電競產品相關諮詢，設置電競體驗區及VR體驗區，向民眾介紹電競產業脈動與台灣精品。

外貿協會指出，參與友誼賽的隊伍在各國當地都具有相當人氣，今天下午進行的友誼賽全程透過Facebook、Youtube、Twitch.TV現場直播，預計將有50萬人次透過直播收看。（編輯：郭萍英）1081123