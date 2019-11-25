鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海今天盤中股價修正，跌幅約1.53%，力守90元大關，市值來到新台幣1.24兆元。外資法人22日轉賣超，終結連29個交易日買超鴻海。法人預期鴻海今年獲利可能較去年小幅減少。

外資法人22日轉賣超鴻海46張，終結外資從10月14日起到11月21日連續29個交易日買超鴻海超過71.2萬張。

展望第4季，鴻海預期消費暨智能產品可望較第3季上揚，較去年同期微幅下降，企業產品較第3季小幅上揚，較去年同期持平，運算產品、元件和其他類別較第3季和去年同期持平。

法人預估，鴻海今年全年業績可較去年小幅下滑，獲利可能較去年小幅減少，今年第4季業績可能較去年同期小幅下滑，主要是去年第4季基期較高。

展望明年營運表現，鴻海預估消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，國際經濟情況可穩定，元件和其他類別可望小幅上升。

展望轉型升級，鴻海指出集團透過數位轉型提升獲利，目標提升1%的營業利益率，未來3年到5年，毛利率提升到10%，集團看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來增加人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術。

展望半導體布局，鴻海鎖定電動車、數位醫療和機器人等3大未來產業，未來3年到5年以技術密集為主，鴻海集團強調不會切入手機處理器晶片領域，未來3年到5年不會進入半導體製造。（編輯：趙蔚蘭）1081125