台船董事長鄭文隆證實 潛艦國造專區落腳基隆廠

台船董事長鄭文隆（左）25日出席在台船基隆廠舉辦，新海研2號及新海研3號研究船交船典禮時，首度鬆口證實，潛艦國造基隆專區落腳於台船基隆廠。右為科技部長陳良基。中央社記者吳柏緯攝 108年11月25日

（中央社記者吳柏緯台北25日電）台船董事長鄭文隆今首度證實，潛艦國造基隆專區的面積達6.4公頃，地點就在就台船基隆廠。園區內規劃5間工廠，第一間將在明年3月動工。

鄭文隆今天出席在台船基隆廠舉辦，新海研2號及新海研3號研究船交船典禮時，針對近來紛紛擾擾的潛艦國造專區，首度鬆口證實，落腳於台船基隆廠。

鄭文隆表示，目前已在台船基隆廠的廠區劃出了6.4公頃的土地，並預計興建5間工廠，第一間工廠將於明年3月動工，未來將投入生產具高度機密且國內技術較難製造的「紅區設備」。

對於外界質疑的自造率，鄭文隆指出，根據目前的分析、推估，第一艘國造潛艦的自造率大約為41%，後續的自造率會越來越高。他說，由於台船製造潛艦的技術是受到國際造船廠的評估、認可，因此有信心，未來台灣的潛艦國造計畫，全部會在台船。

鄭文隆表示，如果未來規模擴大、土地不足，基隆市長林右昌、基隆的立法委員蔡適應都願意協助尋找適合的土地，也期盼未來能在基隆發展成產業聚落。（編輯：蘇志宗）1081125