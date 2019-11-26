2019全球Fintech投資 KPMG看好將創近10年次高

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）展望2019年全球金融科技投資市場，安侯建業（KPMG）認為，雖受美中貿易戰、中國監管趨緊等影響，上半年投資縮減，但隨重磅交易持續進行，今年投資規模仍可創近10年次高佳績。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）今天舉辦2019 Taiwan Fintech 產業策略論壇，並於會中發布「2019上半年金融科技現況報告」。

報告顯示，包含創投、私募基金及併購等投資形式，2019年上半年全球Fintech交易筆數共962筆，投資金額37.9億美元，對比2018年的投資熱況，表現趨於平靜，原因包括大案減少，中國金融法規變化，全球不確定性升高以及美中貿易戰帶來的緊張局勢等。

報告指出，不過，觀察有些重磅交易已陸續開始進行，展望全年，仍看好2019年將成為近10年來投資情形次高的一年，僅次於2018年交易件數2590件、投資規模120億美元紀錄。

其中，支付將繼續作為最熱門的投資領域，同時，法令遵循科技（Regtech）、網路安全、財富科技（Wealthtech）、不動產科技（Proptech）趨勢的興起，也有利於Fintech投資繼續增長。

報告表示，觀察各地區今年上半年表現，儘管市場對英國脫歐存有隱憂，但歐洲Fintech投資仍相當強勁，美洲的投資表現也不錯。

亞洲方面，今年上半年Fintech交易筆數為102筆，投資金額3.6億美元，比起去年同期的18.3億美元大幅縮減；主要受美中貿易戰緊張情勢及中國對Fintech監管日益趨嚴影響，中國地區表現明顯較同期呈現衰退。

對於亞太區值得關注的趨勢，報告認為，中國區塊鏈有望得到Fintech投資者更多的關注，尤其是在小額信貸方面，人工智慧、大數據及雲端運算服務也將持續吸引力；同時，今年中國與香港及新加坡陸續發出多張純網銀執照，之中香港經驗尤其值得關注，如果成功，其經驗將可幫助刺激產生額外投資。（編輯：郭萍英）1081126