興富發推案量爆發 未來4年完工金額逾1700億元

（中央社記者潘羿菁台北26日電）興富發推案爆發，未來4年建案完工總金額逾新台幣1700億元，副總廖昭雄表示，近年台灣大選與房市連動漸低，買氣以首購族剛性需求最為暢旺，未來2、3年將是支撐房市主力動能。

興富發建設、潤隆建設今天舉行興富發集團聯合法說會，興富發今年前3季營收為新台幣172.26億元，年增47.7%，稅後淨利23.45億元，較去年同期衰退52.8%，每股稅後淨利（EPS）2.06元，主要是今年一次性認列建案完工較去年少，加上餘屋去化壓抑獲利率。

廖昭雄提到，今年首購族剛性需求出籠推升對房市支撐；其實，台灣房市在2011年以前主力供應豪宅，造成「一般人買不到適合的房子」，但自從政府祭出奢侈稅讓豪宅買氣降溫後，建商轉向首購族，興富發開發物件也是2、3房為主，「就連政府社會住宅也是2、3房」，足見首購族市場動能相當強勁。

也因為剛性需求回溫，截至今年10月餘屋去化金額為110億元，提前達陣公司設定年度目標100億元。

明年適逢總統大選，廖昭雄認為，過去台灣總統大選都會讓房市買氣暫時觀望，但是基於已有政黨輪替經驗，選舉與房市連動性漸弱，買盤穩定推升明年房市景氣樂觀，首購族仍是這2、3年內買房主力。

目前統計明年公司完工建案金額約180.78億元，高於今年的63.77億元，換言之，明年營運表現將比今年好。

不僅如此，後頭還有2021年完工金額267.38億元、2022年暴增至481.3億元、2023年達到高峰的788.50億元，這4年完工將破1700億元，是興富發短、中期動能。

至於明年預計推案計畫，北、中與南都有，其中，大案均落在高雄地區，包括「華人桂冠」與「博孝億記」建案，其推案金額逾百億元，帶動高雄地區明年預計推案占比達7成。

關係企業潤隆今年沒有完工交屋認列，反應在今年前3季營收25.94億元，年減78.3%，稅後淨損為1.7億元，較去年同期衰退1.08倍，每股稅後淨損（EPS）0.55元，不過今年12月有望認列處分鶯歌資產，認列收益8.8億元，推升今年損益兩平。

展望明年度，潤隆從2020年至2023年都有將近100億元完工交屋，營運表現明顯轉好。（編輯：鄭雪文）1081126