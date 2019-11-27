金管會將開放銀行保險業投資伊斯蘭債券

（中央社記者劉姵呈台北27日電）金管會統計，今年前10月國際板債發行金額為205.89億美元，年衰退近38.5%；隨著財政部發布課稅方法及業者需求，近期將開放銀行、保險業投資伊斯蘭債券，活絡國際債券市場。

金融監督管理委員會統計，今年前10月國際板債發行金額較去年同期衰退近4成，證期局副局長張振山表示，今年上半年已開放伊斯蘭債券來台發行，財政部近期也剛發布伊斯蘭債券的課稅方法，有意發行者近期應就會規劃來台發行。

金管會表示，近期將開放銀行與保險業可投資伊斯蘭固定收益證券，即伊斯蘭債券，有望進一步活絡國際債券市場。其中，銀行投資限額是核算基數的10%，約新台幣3300億元；保險業則是併入國際板債券合計，不可超過可運用資金的65.25%。

銀行局副局長莊琇媛表示，有部分國銀有意投資伊斯蘭債券，但因不確定投資限額前來詢問，金管會將於近日發布令釋，銀行得依該規定投資具「資產基礎證券」性質的伊斯蘭債券，投資限額不得超過核算基數（接近淨值）的10%；進一步以10月底的淨值來看，額度大約為新台幣3300億元。

莊琇媛表示，伊斯蘭債券要計入銀行投資的所有債券，規定不得超過存款與金融債合總額計的25%。

此外，伊斯蘭債（Sukuk）類型，必須以資產基礎租賃型（Ijarah），即發起人是付租金取代利息；以及資產基礎代理型（Wakalah），即發行人是付代理佣金兩者為限。

保險局官員表示，保險業除了可投資國際板中的伊斯蘭債外，這次也將一併開放外國上市企業發行的私募公司債，投資限額是與對沖基金、私募基金一併合計，不超過可運用資金的2%至3%。

官員表示，保險業投資伊斯蘭債則是併入國際板債券與國外投資合計，不可超過可運用資金的65.25%。另外，以發起人（一般多為回教銀行或企業）的業主權益作為投資總額的計算基礎，例如，投資不可超過同一發起人業主權益的10%。（編輯：蘇志宗）1081127