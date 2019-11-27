時代變了 卡式支付占民間消費支出比率突破4成

（中央社記者潘姿羽台北27日電）時代變了，社會大眾支付習慣也跟著改變，中央銀行今天於臉書發文指出，隨著電子支付普及，票據交換量明顯下降，另一方面，卡式支付占民間消費支出比率呈現上升趨勢，今年上半年比重已突破4成。

央行表示，早期社會大眾使用的支付工具除現金外，相當仰賴票據，一般企業可利用票據支付貨款，或上市櫃公司開立票據支付股利等；另外，承租人或借款人也可一次開立多張票據支付每月租金或償還每月貸款。

不過近年來，因電子支付日漸普及，民眾及企業轉而利用其他更快速與更方便的電子化資金移轉工具，使得票據交換量呈下降趨勢。

而觀察民間消費情況，可以發現一項有趣的事，央行引用主計總處、金管會及財金公司的資料發現，卡式支付（包含信用卡、金融卡、電子票證及電子支付帳戶等）占民間消費支出比率持續向上，103年約32.2%，106年已成長至37.7%，今年上半年更突破4成，占比來到43.4%。

至於票據使用情況，雖然整體使用趨勢下降，央行指出，若就票據的面額觀察，108年1至10月交換票據中，新台幣10萬元以下的小額支票占比最高，達82.5%，顯示小額交易仍有相當部分仰賴票據作為支付工具。

央行今天也公布10月存款不足退票概況，10月存款不足毛退票張數共計9036張，占票據交換張數的比率為0.13%，較9月增加0.03個百分點；存款不足毛退票金額61億元，占票據交換金額的比率為0.50%，也較9月增加0.16個百分點，主因是9月30日北部地區因颱風停班影響，當日退票列入10月統計，以及10月大戶退票金額增加較多所致。（編輯：鄭雪文）1081127