亞德客-KY受惠5G自動化需求 明年業績看增1成

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）市場需求漸回溫，氣動元件廠亞德客-KY的電子和機械設備應用逐步復甦，產品庫存天數下降。法人估明年受惠5G建設自動化零組件需求提升，業績看增1成。

展望亞德客-KY未來營運表現，本土法人報告指出，亞德客-KY最近2個月出現需求回溫訊號，占營收比重近3成的主力電子設備應用終止衰退，出現兩位數年成長，占比約1成的機械設備應用回到持平和低個位數成長幅度。

報告預期，中國推動5G智慧型手機和基地台布建所需自動化零組件需求回升，加上日本在中國工具機市場訂單下滑幅度開始收斂到2成多，亞德客-KY營運可望逐步復甦。

觀察庫存水位，法人指出，由於氣動元件交期較短，因此通路庫存水位不高，亞德客-KY製成品庫存天數已經由第2季的70天降到第3季的64天，低於歷史平均水位。

展望明年，法人預估亞德客-KY業績可望較今年成長10%，主要動能來自新產品品項推出帶動市占率擴大，明年也可受惠產業資本支出復甦需求，預估明年第2季到第3季成長動能可提升。

法人指出，亞德客-KY明年可望受惠5G相關建設投資以及智慧型手機規格升級帶動的資本支出上升週期需求。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo、和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo占中國大陸氣動元件市場占有率約65%。

從產品應用比重來看，電子設備占比約27%，通用機械占比約1成，包裝機械占比約9%，電池產業占比約8%，汽車產業占比約6%，另外建築機械、機床設備、能源和照明設備占比各約3%到4%，其他占比約29%。（編輯：趙蔚蘭）1081128