沙國拚擺脫石油依賴 與台簽MOU增資通訊交流

（中央社記者廖禹揚台北2日電）沙烏地阿拉伯為降低對石油產業的依賴度，積極推動「願景2030」計畫，麥加商工總會更與外貿協會簽署合作備忘錄（MOU），希望藉此帶動在資通訊等產業交流發展。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳1日率團訪問沙烏地阿拉伯，並與沙烏地4大商會之一的麥加商工總會簽署合作備忘錄，後續並將密集拜訪沙國重要商工協會、大企業及未來經濟建設規劃相關的大學及科研機構。

沙國政府以願景2030計畫推動產業多元化發展，外貿協會轉述，麥加商工總會主席希山（Hisham Muhammad Kaaki）向黃志芳表示，已久聞台灣在資通訊及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等產業優勢，希望藉此次合作備忘錄簽署，與台灣長期持續交流，並表示已規劃在明年上半年組團赴台參訪。

希山也提到，目前每年約有900萬朝聖者湧至麥加，沙國目標在2030年達到3000萬人次，除麥加當地的建設發展，朝聖者也將帶來大量商機，從宗教紀念品至各類資通訊（ICT）產品都有相當大的消費量，促使商工總會尋求更高品質供應商，也是台沙產業合作機會。

黃志芳表示，外貿協會明年規劃多項台沙產業合作及貿易推廣活動，也樂於配合麥加商工總會率團來台交流，規劃相關參訪與貿易洽談會；而在沙國加強輔導中小企業的政策上，黃志芳也提及台灣經濟發展以中小企業為主力，會是沙國相當好的合作夥伴。

沙國首都利雅德2016年宣布「願景2030」改革計畫，目標從改造沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund），到增加穆斯林朝聖和鼓勵更多沙國人參與運動等。（編輯：楊凱翔）1081202