鴻海富智康砸30億元 布局印度手機通訊

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海旗下富智康間接投資印度註冊直接附屬公司Rising Stars，注資金額9999萬美元（約合新台幣30.76億元），布局手機、通訊工具及電子產品及相關軟體專利及程式。

富智康今天公告，公司在新加坡註冊成立的間接全資附屬公司Wonderful Stars Pte. Ltd.，將會向在印度註冊成立直接附屬公司Rising Stars Mobile India Private Limited注資，總金額9999萬9995美元，用途多種，包括業務擴展及額外營運資金。

Rising Stars在注資完成後，已發行股本總額將增加，其中99.97%由Wonderful Stars持有，其餘0.03%由富智康在新加坡註冊成立另一家間接全資附屬公司Aptech Electronics Pte. Ltd.持有。

富智康指出，Rising Stars主要業務包括生產手機、通訊工具及電子產品連同相關軟體專利及程式。

在印度布局，富智康先前表示，隨著中國品牌客戶旗下印度業務持續成長，今年上半年富智康在印度銷售額占總銷售額比重約31%。

富智康指出，在印度的廠房營運是印度最大合約製造商之一，富智康將繼續優化基礎設施及提高產能，目標在印度爭取更多前往當地布局的中國新客戶。

展望今年，富智康先前預期今年淨虧損可能會大幅少於去年虧損約8.57億美元，預期毛利率受壓情況可趨緩，今年匯損可望少於去年匯損約1.12億美元。

從客戶端來看，富智康五大客戶（包括HMD）占今年上半年業績比重約89.6%，當中3名與富智康保持長期關係超過5年。日本夏普（Sharp）是五大客戶之一，占今年上半年富智康業績比重約8.5%。（編輯：鄭雪文）1081202