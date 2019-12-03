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瑞銀展望：美元短線有撐 2020美大選前承壓

最新更新：2019/12/03 15:31

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）瑞銀（UBS）表示，美國財政、貿易赤字基本面不利美元，加上目前投資人美股、美債持有過多，未來將適時減持，預估美元將在2020年下半年總統大選前承受較大貶值壓力，但短線仍有支撐。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今天對美元及歐元走勢發表最新看法。瑞銀認為，從基本面來看，美國財政、貿易帳雙赤字，並不利美元走勢，此外，國際投資者目前過度持有美元債券及股票，估計未來將適時減持，因此，預期美元2020年下半年將承受較大貶值壓力，尤其是接近總統大選時。

瑞銀表示，不過，要堅決不看好美元實在困難，美元為全球最重要的儲備及交易貨幣，在G10國家當中，美國聯邦準備理事會（Fed）的利率仍然相對吸引投資，加上目前美國聯邦資金較緊絀、投資人資產配置由負收益債券轉為股票、加上美中貿易戰變數仍在，從今年底至明年初，短線美元仍有支撐。

在歐元方面，瑞銀指出，歐洲央行（ECB）12日將舉行貨幣政策會議，是新任總裁拉加德（Christine Lagarde）首度主持會議，從她上月執掌央行以來，歐元從1.11美元以上，下滑至最近的1.10美元，目前對歐元看法中性，預計匯價將在區間震盪。

瑞銀認為，隨全球經濟逐漸明朗，ECB寬鬆政策的力度變得溫和，可能減少甚至終止購債計劃，對歐元構成支持，匯價明年可望徐徐上漲，預計在2020年3月、6月、9月及12月將逐步走升至1.12美元、1.15美元、1.17美元及1.19美元。（編輯：林孟汝）1081203

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