瞄準沙烏地轉型商機 貿協率團促產學合作

（中央社記者廖禹揚台北3日電）瞄準沙烏地阿拉伯強化製造業及引進智慧產業政策所帶來商機，外貿協會董事長黃志芳今天率團拜訪沙國重要學術機構及第2大商會吉達商工會等產學單位，盼促成雙邊進一步合作。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，黃志芳今天率台灣業者拜訪阿布杜拉國王科技大學（KAUST）、吉達商工會及當地大型企業Al Salem Johnson Controls。

外貿協會指出，KAUST受到沙國政府投入龐大經費，負有研發科技與將科研成果落實至產業的重責大任，也協助規劃執行多項國家級建設計畫，本次參訪由該校副校長及台籍教授黃國維接待，談及電動車、儲能設備、無人機系統、智慧e-gate系統、安全監控新模式等，可望成為台灣智慧產業切入當地市場的最佳平台。

此外，外貿協會拜會吉達商工會時，也談及該國針對智慧城市發展等多項開放政策，商工會表示希望就此與台灣業者多加交流，並表示願意在台灣貿訪團赴吉達參訪時提供相關協助。

沙國首都利雅德2016年宣布「願景2030」改革計畫，推動產業多元化發展，目標包括改造沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund），增加穆斯林朝聖和鼓勵更多沙國人參與運動等。（編輯：鄭雪文）1081203