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大立光4大動能挹注 亞系外資目標價5520元

最新更新：2019/12/05 10:27

（中央社記者吳家豪台北5日電）亞系外資將光學鏡頭廠大立光納入追蹤個股，看好受惠於iPhone需求回溫、華為積極採用高階鏡頭、三星分散訂單及7片式鏡頭滲透率上升，給予買進評等和目標價5520元。

大立光股價今天開高，盤中高點超過月線來到4610元，漲幅逾4.7%。

亞系外資發布研究報告指出，大立光正積極增加華為及三星訂單，其中華為占營收比重將從2018年6%增加到2019年11%，三星營收占比將從去年0%增加到今年2%，有助於大立光市占率及平均售價持穩。

考量iPhone需求回溫、2020年新iPhone可能採用4鏡頭或7片式鏡頭，亞系外資推估，今年占大立光營收34%的蘋果訂單在2019年到2021年的營收年複合成長率將達17%；同期間來自華為的營收年複合成長率可望超過30%，主要因為華為積極採用潛望式及微型鏡頭等高階鏡頭。

此外，由於韓國供應商產能有限，亞系外資認為大立光將接獲更多三星訂單，預期2019年、2020年、2021年三星訂單營收將成長21%、21%、13%。

針對7片式鏡頭，亞系外資推估市場滲透率將從2019年的9%提高到2020年的25%、2021年的39%，成為大立光主要成長動能；且7片式鏡頭需要搭配4000萬畫素、6400萬畫素、1.08億畫素鏡頭來獲得更好的透光度管理，平均售價將比6片式鏡頭高出35%至45%。

亞系外資表示，儘管大立光今年因為導入新品造成良率及生產效率下滑，但在未來產能供不應求的情況下，預期毛利率將從2019年的68.1%改善到2020年的69.3%、2021年的69.5%，將今明後年每股盈餘預估值調高19%、27%、14%至216.76元、276.22元、314.76元，給予「買進」評等和目標價5520元。（編輯：黃國倫）1081205

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