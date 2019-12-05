汽車零組件降稅回饋 經部協調業者盼創多贏

（中央社記者廖禹揚台北5日電）立法院初審通過調降9項汽車關鍵零組件關稅，但希望能以調降汽車售價等方式回饋消費者，與業者期盼仍有出入；經濟部長沈榮津今天表示，會找業者協調，希望共創多贏。

立法院財政委員會4日審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降汽車引擎等9項汽車關鍵零組件關稅，但因多數立委認為，車商在降稅前應承諾降價或為勞工加薪，此案仍須交付黨團協商。

沈榮津今天出席經濟部業務會報前受訪表示，在委員會可以看到朝野立委都有這樣的期待，希望業者可以同時考慮競爭力、回饋消費者、回饋員工這幾項因素，經濟部也會找業者來協調，希望運用智慧共創多贏。

經濟部次長林全能對中央社記者表示，工業局已積極與業者接洽溝通，希望創造多元價值，讓汽車業者得到好的合理關稅，消費者得到政府降稅後的回饋，勞工也能得到更多好的工作機會。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）4日受訪時表示，政院支持調降關稅，但希望減稅優惠回饋至消費者；不過，台灣區車輛公會理事長蔡文榮則認為，國產車與進口車競爭環境仍不公平，希望將節省下的成本與資源用於提升競爭力，以強化產品品質或配備來回饋消費者，才能達到正向循環。（編輯：張均懋）1081205